Рядом с мечетью в Москве раздавали листовки террористической организации

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Неизвестный раздавал листовки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" рядом с Московской мечетью в Мещанском районе. Задержать злоумышленника не удалось. По данному факту проводится проверка.

В районе Московской мечети в Мещанском районе столицы раздавали листовки международной террористической организации. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 25 мая очевидец сообщил полиции о том, что на улице Щепкина у дома 31 неизвестный раздает мусульманам листовки. Сотрудники органов внутренних дел прибыли на место, однако никого не обнаружили.

"Осмотрев территорию, они нашли за пожарным ящиком у дома по соседству полиэтиленовый пакет, в котором находилось около 40 листовок с символикой организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - рассказал источник.

Он отметил также, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.