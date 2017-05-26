Пушков: Трамп показал истинное место Черногории в НАТО

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Дональд Трамп, оттолкнув премьер-министра Черногории Душко Марковича, показал настоящее место страны в НАТО. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков считает, что жест президента США Дональда Трампа показал истинное место Черногории в НАТО. На саммите альянса в Брюсселе Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы занять место в первом ряду.

Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 мая 2017 г.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер поспешил объяснить ситуацию. По его словам, Трамп всего лишь хотел занять свое место, заранее согласованное для совместной фотографии лидеров стран-членов НАТО.

Черногория официально станет 29-м членом Североатлантического альянса 5 июня. Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан членами организации 19 мая.

Россия вступление Черногории в альянс не поддерживает. МИД России подчеркнул, что с учетом военного потенциала страны, НАТО не получит существенной "добавленной стоимости".

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