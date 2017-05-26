У границы с Китаем найдены обломки истребителя Су-30 ВВС Индии

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Поисковая группа обнаружила обломки пропавшего 23 мая истребителя Су-30МКИ ВВС Индии. Они лежали на северо-востоке этой страны у границы с Китаем. Причина катастрофы неизвестна. Также нет информации о двух пилотах, находившихся на борту самолета во время учений.

Обломки истребителя Су-30МКИ ВВС Индии обнаружены на северо-востоке этой страны у границы с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NDTV.

Их обнаружила поисковая группа в заросшей лесом местности в 60 километрах к северо-западу от авиабазы Тезпур в районе, прилегающем к китайской границе. Судьба двух пилотов, находившихся на борту, неизвестна, как и причины катастрофы.

О пропаже истребителя стало известно 23 мая. Это произошло в небе над штатом Ассам на востоке страны. Самолет выполнял обычный полет, и вдруг исчез с экранов радаров.