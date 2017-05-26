США, Россия и ООН постоянно контактируют по Сирии

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Россия, США и ООН поддерживают постоянные контакты по ситуации в Сирии. По словам спецпредставителя российского президента по Ближнему Востоку Михаила Богданова, в Женеве регулярно проводятся встречи целевых групп по гуманитарной помощи и прекращению огня.

Россия постоянно контактирует с США и ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова.

"Они там (в Женеве) постоянно находятся, проводятся встречи целевых групп по гуманитарной помощи, по прекращению огня. И на полях этих групп постоянно общаются, в том числе и в трехстороннем формате - Россия, США и ООН", - сказал он.

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