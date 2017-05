Лондон возобновил обмен разведданными с США, получив гарантии

Лондон возобновил обмен информацией с США по расследованию теракта в Манчестере, заручившись новыми гарантиями, сообщило агентство Press Association со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

"Хотя мы обычно не комментируем информацию, связанную с обязательствами по обмену, получив новые гарантии, мы сейчас продолжаем тесное сотрудничество с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая всех тех, кто состоит в разведывательном альянсе", - сказал он.

.@PoliceChiefs statement as the UK resumes intelligence sharing with the US after receiving "fresh assurances" against leaks pic.twitter.com/bj5ONPU7t0