Лондон возобновил обмен разведданными с США, получив гарантии

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Великобритания возобновила обмен разведданными с США спустя сутки после скандала с утечкой данных о расследовании теракта в Манчестере.

Лондон возобновил обмен информацией с США по расследованию теракта в Манчестере, заручившись новыми гарантиями, сообщило агентство Press Association со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

"Хотя мы обычно не комментируем информацию, связанную с обязательствами по обмену, получив новые гарантии, мы сейчас продолжаем тесное сотрудничество с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая всех тех, кто состоит в разведывательном альянсе", - сказал он.

.@PoliceChiefs statement as the UK resumes intelligence sharing with the US after receiving "fresh assurances" against leaks pic.twitter.com/bj5ONPU7t0 — Press Association (@PA) 25 мая 2017 г.

В разведывательный альянс входят спецслужбы Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании.

Ранее Великобритания прекратила обмен разведданными с США информации в американские СМИ информации о теракте в Манчестере. В частности, спустя сутки после нападения просочилась информация о личности террориста.

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