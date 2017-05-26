Поклонская назвала причину проверки киностудии режиссера Учителя

Теги: Общество учитель госдума проверка поклонская

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что просьбы о проверках кинокомпании Алексея Учителя являются личной инициативой депутата Натальи Поклонской. Сама парламентарий отметила, что направляла большое число запросов в компетентные органы по поводу фильма "Матильда".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что действительно направляла большое число запросов в компетентные органы из-за фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс".

По ее словам, это связано с большим числом запросов граждан по поводу бюджетных средств, выделенных на производство фильма. "Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма", - сказала Поклонская.

Кроме того, она подчеркнула, что не может сказать, "на какой запрос ссылается" сам Алексей Учитель, сообщивший накануне о том, что в его киностудии в Санкт-Петербурге проводится проверка.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что просьбы о проверках кинокомпании режиссера Алексея Учителя являются личной инициативой Натальи Поклонской. Он напомнил, что право депутатов обращаться с запросами в ведомства закреплено Конституцией России. "Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата", - приводит его слова ТАСС.

Также он напомнил, что проверяющие ведомства могут назначить проверку или отказать в ней, объяснив свою позицию. "В этой связи было бы правильно исходить из того, что есть позиция депутата, но может быть и позиция ведомства, которая не всегда совпадает с позицией депутата", - сказал он.

В четверг стало известно, что кинокомпанию Алексея Учителя проверяют на налоговые преступления. Как сообщил адвокат режиссера, пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. Также он сообщил, что это произошло на основании запроса Поклонской, ранее выступавшей против фильма "Матильда".

Конфликт между Учителем и Поклонской произошел из-за фильма "Матильда", который должен выйти на экраны осенью 2017 года. В картине рассказывается о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В январе текущего года православные активисты начали рассылать письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката "Матильды". При этом они угрожали, что "кинотеатры начнут гореть".

Сама Поклонская неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой проверить "Матильду". Поводом для этого стали жалобы граждан, которых оскорбляет экранизация любовной истории с императором. Однако проведенные проверки никаких нарушений не выявили.

Читайте также:

В Госдуме назвали шантажом заявление о расследовании в отношении Поклонской

Учитель пожаловался в Генпрокуратуру на "измышления" Поклонской