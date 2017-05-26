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Водитель насмерть сбил пешехода в районе Южное Бутово. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Устанавливается марка автомобиля, наехавшего на пешехода.

В Южном Бутово водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на улице Южнобутовская в районе дома 113 водитель автомобиля, марка которого уточняется, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался", - сказал он.

По данным источника, на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи "скорой помощи". В пресс-службе ГИБДД столицы подтвердили факт происшествия и смерти потерпевшего. В госавтоинспекции уточняют детали случившегося.

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