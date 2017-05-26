МИД заявил о глубочайшем кризисе в отношениях России и НАТО

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Развертывания НАТО на "восточном фланге" ведут к опасному витку гонки вооружений, заявили в МИД России. Ведомство отметило, что отношения Москвы и альянса в данный момент находятся в самом глубоком кризисе с момента окончания "холодной войны". Однако в министерстве уверены, что "результативное обсуждение" проблем все еще возможно.

Отношения России и НАТО в данный момент находятся в самом глубоком кризисе с момента окончания "холодной войны". Об этом говорится на сайте российского МИД.

На Смоленской площади напомнили, что в эти дни исполняется 20 лет с подписания в Париже "Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора". Это произошло 27 мая 1997 года. Также в МИД вспомнили еще одну дату – 15 лет с момента принятия на саммите России и стран альянса в Риме Декларации "Отношения Россия-НАТО: Новое Качество", которое произошло 28 мая 2002 года.

"Альянс в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, которые были предусмотрены упомянутыми документами и вносили ощутимый вклад в обеспечение евробезопасности. На словах соглашаясь с необходимостью ликвидации разделительных линий на континенте, западные страны сделали выбор в пользу "закрытой" натоцентричной архитектуры безопасности. Продолжением этой политики стал долгосрочный курс на военно-политическое "сдерживание России". Его прямым следствием становится нарастание конфликтного потенциала в Евро-Атлантике", - говорится в сообщении МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что меры, которые сейчас предпринимаются в НАТО для укрепления "восточного фланга", наращивания военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах, размывают положения Основополагающего акта.

"Передовое базирование натовской техники, независимо от целей ее использования, является именно постоянным военным присутствием, а то, что использующий ее личный состав формально будет ротироваться, принципиального значения не имеет", - заявили в МИД.

Попытки обхода принципов Основополагающего акта Москва рассматривает как опасные и противоречащие подлинным интересам государств-членов НАТО. "Видим в этом стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений", - отметили на Смоленской площади.

В МИД напомнили, что состояние отношений России и НАТО как крупнейших военно-политических факторов во многом определяет качество европейской и международной безопасности. Однако стремление альянса доказать свою востребованность "раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами", уверены в министерстве.

"Нарастающие негативные тенденции – не выбор России. Это – прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации", - отметили на Смоленской площади.

Вместе с тем, в Москве уверены, что если даже в период блокового противостояния в рамках общеевропейского процесса удавалось "выходить на результативное обсуждение имевшихся проблем", то это возможно и сейчас, когда государства Евро-Атлантики не разделяют идеологические разногласия.

"Главное здесь – осознание реалий, деполитизированное понимание современных процессов и способность заглянуть за горизонт сегодняшнего дня в интересах не только "клуба избранных стран", но и всех без исключения народов Европы", - отметили в МИД России.

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