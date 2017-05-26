Туск: Россия не делает ничего, что позволило бы снять с нее санкции

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Глава Европейского совета Дональд Туск выступил за продолжение политики санкций в отношении России. По его мнению, Россия не сделала ничего за минувший год, что могло бы изменить к ней отношение.

Председатель Европейского совета Дональд Туск намерен продолжать политику антироссийских санкций и упрекнул Россию в бездействии, передает ТАСС.

"С момента нашего последнего саммита в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России", - сказал Туск на конференции в итальянском городе Таморина, где должен начаться саммит G7.

Он призвал страны "группы семи" придерживаться санкционной политики в отношении России и надеется на единую позицию по Украине. Туск отметил, что нынешний саммит стран "Большой семерки" станет самым сложным за последние годы из-за различных подходов ЕС и новой администрации США ко множеству вопросов.

26 мая на Сицилии стартует саммит стран G7, куда входят Великобритания, США, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония.

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