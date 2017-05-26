Госдума приняла закон о защите детей от склонения к суициду

Теги: Политика госдума закон самоубийство

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Автором документа является вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Депутаты Государственной Думы в окончательном чтении приняли закон об ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва".

Уголовный кодекс пополнился новыми статьями, которые предусматривают максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних. В частности, от пяти до восьми лет заключения можно получить за организацию "групп смерти" и онлайн-игр суицидальной тематики.

"Новые виды склонения к совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства не прогнозировались ранее наукой, не были своевременно оценены криминологами и по факту приняли широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой оценки, а значит и вне мероприятий правоохранительных органов по выявлению организаторов такой деструктивной деятельности, своевременному пресечению их действий, а также защите потерпевших", - говорится в пояснительной записке к документу.

Автором законопроекта является вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Документ был принят в первом чтении 19 апреля, во втором - 24 мая.

Читайте также:

Госдума приняла в первом чтении законопроект о "группах смерти"

Instagram удалил более 300 ссылок с информацией о "группах смерти"