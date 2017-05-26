Путин и Орбан обсудили российско-венгерские проекты в газовой сфере

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Владимир Путин в пятницу провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также реализацию договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита российского президента в Будапешт в феврале этого года, передает "ТВ Центр".

Особое внимание собеседники уделили совместным проектам в газовой сфере и атомной энергетике. Условились о продолжении личных контактов.