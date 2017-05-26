Медведев призвал СНГ к плотной координации для борьбы с терроризмом

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Современные вызовы говорят о необходимости более плотной координации позиций по вопросам терроризма, миграции и наркотрафика. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании Совета глав СНГ.

Дмитрий Медведев заявил, что угрозы, с которыми сейчас сталкиваются страны, ставят вопрос о модернизации структур СНГ. Он напомнил, что для России, которая в этом году выступает председателем, приоритетным направлением является последовательное развитие и дальнейшее укрепление экономических основ содружества. Медведев подчеркнул, что предстоит большая совместная работа по снятию существующих торговых барьеров, передает "ТВ Центр".

"Мы будем создавать условия для формирования на пространстве СНГ самодостаточного продовольственного рынка. Странам-членам СНГ также необходимо активнее сотрудничать в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, а также в сфере инновационных видов деятельности, поддержки научных проектов самых разных областях. Для всех очевидно, что без этих направлений сегодня современную экономику не построишь", - отметил Медведев.