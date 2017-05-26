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Жители Москвы смогут получить бесплатные консультации по программе реновации в центрах госуслуг "Мои документы" и в приемной Мосгордумы. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Москвичей бесплатно проконсультируют по программе реновации, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, уже более ста адвокатов выразили готовность оказывать помощь горожанам, передает "ТВ Центр".

Накануне состоялось методическое занятие для юристов и депутатов, которые в субботу будут вести общегородской прием в парке городской думы. На встрече еще раз обсудили столичный закон о реновации, постановление правительства, а также ход голосования.

"Помимо единого дня приема, который пройдет в субботу, с понедельника в 11 флагманских МФЦ, адреса сейчас будут опубликованы на сайте Мосгордумы, в течение дня депутаты Мосгордумы в рамках своего избирательного округа будут вести прием вместе с представителями Палаты адвокатов города Москвы, будут давать консультации, отвечать на вопросы москвичей. Мы говорим о консультации, в которой будут рассказывать, в основном, о процессе голосования, как войти, как выйти, какие необходимо принимать решения", - рассказал Алексей Шапошников.