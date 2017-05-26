Марат Сафин станет советником спикера Госдумы по спорту

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Решивший сложить с себя полномочия депутата Госдумы знаменитый теннисист Марат Сафин станет советником по спорту председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По словам бывшего спортсмена, от такой возможности нельзя отказываться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил знаменитому теннисисту Марату Сафину, который решил досрочно сложить с себя депутатские полномочия, занять пост своего советника по спорту. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, Марат Сафин является опытным политиком, который шесть лет был депутатом Госдумы. Фракция благодарна ему за активную работу с избирателями и законопроектами.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов отметил, что Сафин действительно обратился с просьбой снять с него полномочия депутата, передает "Интерфакс". Также он отметил, что у Сафина "появляются большие профессиональные возможности для продления своей теннисной карьеры". В частности, теннисиста ожидает много матчей и мастер-классов, которые ему предстоит проводить.

Сам Марат Сафин сообщил, что принял предложение Володина, передает Агентство "Москва". "Я думаю, что от такой возможности нельзя отказываться. Мне бы хотелось продолжить работу", - сказал он.

Накануне, 25 мая, стало известно, что Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы. По его словам, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностями. Депутатом нижней палаты парламента от "Единой России" он являлся с 2011 года.

По словам Сергея Неверова, судьба депутатского мандата Сафина решится после официального решения о сложении его полномочий. Он добавил, что по предварительным вариантам, мандат пойдет в группу, в которую входила Чувашия.

Марат Сафин дважды выигрывал турниры "Большого шлема" в одиночном разряде, а также дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной России. Карьеру теннисист завершил в 2009 году.