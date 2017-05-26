В центре Москвы сгорели две элитные иномарки

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Столичная полиция выясняет причины крупного пожара на юго-востоке Москвы. Там сегодня ночью на автостоянке на Южнопортовой улице сгорели шесть автомобилей. Ещё две дорогие иномарки - Porsche Cayenne и Audi A5 - сгорели также ночью в центре столицы.

Прошедшую ночь жильцы дома №4 по улице Большая Полянка явно не забудут никогда. Под их окнами в прямом смысле разгорелась настоящая трагедия. Главные действующие лица - припаркованные во дворе элитные автомобили. Пламя было такой силы, что доходило до окон второго этажа. А взрывной волной даже выбило стекла, передает "ТВ Центр".

Трагедию удалось предотвратить до наступления катастрофических последствий. Других машин поблизости припарковано не было, иначе пламя бы по цепочке просто уничтожило автопарк всех соседей. Версия того, что именно произошло и как автомобиль мог загореться ни с того ни с сего, выдвинули сразу. Элитную машину просто подожгли. Сгорело все: салон, двигатель, а шины от огня расплавились и попросту лопнули.

Дом элитный, в самом центре столицы - из окон виден Кремль. К тому же, находится под постоянным видеонаблюдением. Явно сделал кто-то не свой. Да и цель ясна - пытались уничтожить именно Audi А7, Porsche просто оказался не в нужном месте.

Элитные иномарки застрахованы не были. Суммарная стоимость двух автомобилей примерно 5 миллионов рублей. Кому так насолил водитель Audi, предстоит разбираться полиции.

Александра Сергомасова, Юрий Тимошин, Александр Бологов, "ТВ Центр".