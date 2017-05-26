Собянин открыл предпринимательский форум

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Сергей Собянин поздравил бизнесменов Москвы с Днем российского предпринимательства, который отмечают в пятницу. Днём мэр столицы выступил на пленарной сессии форума "Бизнес-весна 2017". Он отметил огромное значение малого и среднего бизнеса для экономики столицы. Также Сергей Собянин добавил: в Москве не наблюдается падения объема инвестиций в основной капитал. В ближайшее время в городе будет принят пакет новых налоговых льгот для бизнеса.

Форум "Бизнес-весна 2017" - это одновременно завершение делового сезона и точка отсчета для новых достижений. Столичные предприниматели готовы показать результат своего труда и поделиться перспективными разработками. Например, решение для транспортных компаний. Уже привычные по виду валидаторы для оплаты проезда интегрированы с комплексом навигации. Система способна сама посчитать, сколько в автобусе пассажиров и отправить подробный отчет в режиме онлайн, передает "ТВ Центр".

"Мы уже устанавливаем на протяжении 10 лет эти комплексы, и они уже работают. Оснащены такие города, как Липецк, Вологда, Нижневартовск, Набережные Челны, Ростов-на-Дону", - рассказала предприниматель Валентина Усачева.

Большинство продуктов, представленных на выставке - полностью отечественной разработки. В столице, например, уже налажено производство новых кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса. Отчеты обо всех финансовых операциях сразу отправляется в налоговые органы. Такая функция скоро станет обязательной для бизнеса любой формы. Также представлена перспективная разработка электронного помощника для слепых. Прибор поможет незрячим ориентироваться с помощью ультразвука.

"Мы называем его эхосонар. Такое рабочее название. Предназначен он для ориентации слепых в ближней зоне. До трех метров. Пока это разработка в стадии именно изготовления макетных образцов. Мы надеемся найти спонсоров для освоения серийного образца", - отметил предприниматель Александр Калифатити.

Всего в Москве зарегистрировано более 800 тысяч предпринимателей. И их количество продолжает расти. Со стороны города - немалая информационная, финансовая и юридическая помощь. Созданы десятки технопарков и промышленных комплексов, где резидентам предоставляют максимальные льготы.

"Нынешний кризис, который переживает и Москва, показывает, насколько наш предприниматель, наше бизнес-сообщество выросло, стало крепким, конкурентоспособным. Несмотря на различные санкции, ограничения, отсутствие иностранных инвестиций, ничего катастрофического не произошло. Более того, целые сегменты нашей промышленной отрасли и начали развиваться еще более активно", - указал Собянин.

По словам мэра столицы, в ближайшее время для развития предпринимательства будет принят масштабный пакет новых льгот. Развивающимся компаниям город будет компенсировать часть ключевых производственных затрат.

"Помимо тех льгот и преференций, которые есть в настоящее время, в ближайшее время примем еще целый пакет налоговых льгот и преференций по оказанию помощи бизнесу. Будем компенсировать половину всех затрат на техническое присоединение. Мы будем компенсировать от 15 процентов вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий в технопарках. И до 10 процентов налога на прибыль уменьшим новых инвестиционных проектов, которые необходимы для города, которые приоритетны для города", - рассказал Собянин.

Не осталась без внимания в рамках форума и тема реновации. По словам Сергея Собянина, все предпринимателям, которые занимали помещения первых этажей сносимых пятиэтажек, будут предоставлены специальные предложения для ведения бизнеса в новых домах. При переезде власти будут учитывать не только площадь помещений, но и его рыночную стоимость, а также "упущенную выгоду".

Андрей Сиодоренко, Виктор Мальцев, Александр Медведев, Александр Ивановский, "ТВ Центр".