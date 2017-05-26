15:17, 26 мая 2017

На Рижской эстакаде водители помогли уткам перейти дорогу

Теги:  Общество  животные  москва  транспорт

Необычный инцидент на время остановил движение на Рижской эстакаде. Водители заметили семейство уток, которому во что бы то ни стало надо было перейти дорогу. И бросились им на помощь.

На Рижской эстакаде утки пытались перейти дорогу. Птицы были совершенно растерянны. И то прятались под фурой, то снова пытались продолжить путь через эстакаду. В итоге, неравнодушные водители бросились спасать неразумное семейство. И благополучно перевели его на другую сторону. 

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