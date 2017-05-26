Песков о проверке киностудии Учителя: ничего страшного нет

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В Кремле не видят ничего страшного в налоговых проверках киностудии режиссера Алексея Учителя. Надзорные органы просто выполняют свою работу, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России попросил не расценивать проверку работников творческой сферы как форму давления на них.

В Кремле считают недопустимым давление на творчество, однако не видят ничего страшного в налоговой проверке киностудии режиссера Алексея Учителя после запроса депутата Натали Поклонской, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проверки контрольно-надзорных органов – это нормальный процесс.

"Контрольные органы, налоговые органы выполняют свою работу, и в каждом конкретном случае нужно смотреть, насколько проверка обоснована, но вообще проверка не является чем-то страшным или методом давления, и вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться ", - сказал он, отвечая на вопрос о приемлемости проверок силовыми структурами представителей культуры.

В четверг стало известно, что полиция пришла с проверкой в кинокомпанию Алексея Учителя с целью проверить на налоговые преступления. Это произошло на основании запроса депутата Натальи Поклонской, ранее выступавшей против фильма "Матильда".

По словам депутата, она обратилась в компетентные органы из-за большого количества обращений граждан. "Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма", - сказала Поклонская.

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