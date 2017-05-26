В результате обстрела автобуса с христианами в Египте погибли 24 человека

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​Не менее 24 человек погибли в результате обстрела автобуса, который перевозил христиан-коптов неподалеку от монастыря Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. При нападении пострадали еще около 16 пассажиров.

В результате атаки на автобус, перевозивший христианских паломников в Египте, убиты не менее 24 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Нападение боевиков произошло неподалеку от монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Кроме того, во время атаки пострадали как минимум 16 христиан-коптов.

Трагедия произошла у города Эль-Адва на западе провинции. На место происшествия прибыли отряды полиции. Также там работает начальник управления безопасности Эль-Миньи.

9 апреля в Египте произошли четыре взрыва. В этот день местные христиане, как и православные и католики всего мира отмечали Вербное воскресенье. В городе Танта террористы-смертники атаковали церковь Святого Георгия, а также центр подготовки полицейских. После этого в Александрии произошел взрыв у храма Святого Марка. Позднее прогремел еще один взрыв. Жертвами этих атак стали более 40 человек. Более 100 получили ранения. Ответственность за эти вылазки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".