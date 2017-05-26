Путин продлит полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

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Президент Владимир Путин намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Глава государства отметил, что Титов практически создал эту должность в стране и его работа востребована.

Президент России Владимир Путин собирается продлить полномочия уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова на посту бизнес - омбудсмена, передает ТАСС.

"Думаю, правильно будет предложить Вам продлить срок Ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю", - сказал глава государства, отметив, что Титов, по сути, создал институт защиты прав предпринимателей в России.

Правозащитник Титов принял предложение президента, добавив, что ему интересна эта работа, и он намерен оправдать оказанное доверие.

Полномочия Титова истекают в конце июня 2017 года.