Обвиняемый по делу Немцова женился в СИЗО

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Обвиняемый по делу об убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев женился в СИЗО. Роспись состоялась накануне. Как сообщил адвокат Муса Хадисов, Губашев несколько лет жил в гражданском браке, однако теперь, чтобы посещать и носить передачи в изолятор он и его гражданская супруга решили пожениться.

Обвиняемый по делу об убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев женился в следственном изоляторе. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на адвоката Мусу Хадисова.

"Вчера заключили брак, расписались. До этого события они жили вместе несколько лет в гражданском браке. Сейчас, чтобы его посещать и передавать передачи в изолятор, они решили пожениться", - сказал он.

По словам адвоката, начальник СИЗО лично поздравил молодоженов и разрешил им свидание.

Бориса Немцова убили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. В начале октября 2016 года Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела об убийстве по существу. Обвиняемыми по делу проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных.

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