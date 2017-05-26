Россия и Китай выступили против размещения ПРО США в Южной Корее

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Россия и Китай подтверждают необходимость соблюдения всеми сторонами резолюции Совбеза ООН по Корейскому полуострову. Об этом заявил в пятницу Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. Москва и Пекин выступили против размещения американской ПРО в Южной Корее.

Отношения Москвы и Пекина становятся более весомым фактором в мировой политике и примером ответственного подхода к решению актуальных международных проблем. Об этом в пятницу заявил глава нашего МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И.

По словам Лаврова, позиции России и Китая совпадают по многим направлениям, в том числе по вопросам урегулирования сирийского кризиса. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание ситуации на Корейском полуострове, передает "ТВ Центр".

Как заявил Ван И, Москва и Пекин выступают против размещения американской системы THAAD в Республике Корея под предлогом ядерной проблемы КНДР.

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