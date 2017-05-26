Число жертв атаки на автобусы с христианами в Египте возросло до 35

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До 35 человек возросло число жертв атаки боевиков на автобусы, перевозившие христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья. Большинство погибших - дети. В нападении участвовало около 10 человек в униформе, которая была похожа на армейскую.

Число погибших в результате нападения на два автобуса, перевозившие христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья, возросло до 35 человек. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным ТАСС, большинство погибших - дети. Они находились в одном из автобусов, направлявшихся на экскурсию в монастырь Святого Самуила. Всего там было около 40 маленьких египтян. В другом автобусе ехали взрослые.

В нападении участвовало около 10 человек в униформе, которая была похожа на армейскую. Боевики передвигались на двух внедорожниках и при атаке использовали пулеметы. После нападения они скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось о 24 жертвах нападения. Трагедия произошла неподалеку от монастыря Святого Самуила на западе провинции. На месте происшествия работают отряды полиции.

Ответственность за нападение на себя пока никто не взял.