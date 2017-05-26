Минюст назвал сумму долга, при которой могут изъять единственное жилье

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Минюст России предложил изымать единственное жилье у должника только в том случае, если сумма долга превысила 200 тысяч рублей. Законопроект затронет только алиментщиков и тех, кто не возмещает нанесенный преступлениями ущерб.

В Министерстве юстиции России назвали сумму долга, при котором будут отбирать единственное жилье. Текст законопроекта размещен на сайте ведомства.

"В новой редакции законопроекта взыскание единственного жилья допускается при условии, что минимальная сумма неисполненных обязательств составляет 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что не будут изымать единственное жилье у должников по кредиту и оплатам ЖКХ. Согласно новой редакции законопроекта, изымать жилье будут только у алиментщиков и тех, кто не возмещает нанесенный преступлениями ущерб.

Изъятое жилье продадут, из вырученной суммы погасят долг, а остаток вернут владельцу. При этом сумма, переданная должнику, не должна быть меньше необходимой для приобретения жилья, соответствующего нормам.

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