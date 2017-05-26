В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта исламиста
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Бойцы спецназа полиции ФРГ задержали в Эссене предполагаемого террориста. 32-летний гражданин Германии, принявший ислам, подозревается в подготовке теракта. Задержание прошло в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.
Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, передает "МИР24". Задержание произошло в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в четверг вечером.
По предварительным данным, 32-летний гражданин ФРГ ранее принял ислам. Другие подробности пока не приводятся.
22 мая в Манчестере произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека. По версии следствия, теракт устроил смертник, 22-летний уроженец Ливии Салман Абеди. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".
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