В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта исламиста

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Бойцы спецназа полиции ФРГ задержали в Эссене предполагаемого террориста. 32-летний гражданин Германии, принявший ислам, подозревается в подготовке теракта. Задержание прошло в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.

Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, передает "МИР24". Задержание произошло в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в четверг вечером.

По предварительным данным, 32-летний гражданин ФРГ ранее принял ислам. Другие подробности пока не приводятся.

22 мая в Манчестере произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека. По версии следствия, теракт устроил смертник, 22-летний уроженец Ливии Салман Абеди. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

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