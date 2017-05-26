Британца приговорили к 9,5 годам тюрьмы за курение в самолете

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Покуривший в самолете британец получил 9,5 лет тюрьмы. В 2015 году мужчина устроил пожар на борту самолета после того, как покурил в туалете. Изначально Джон Кокс был приговорен к 4,5 годам тюрьмы, однако суд решил ужесточить наказание.

Британец Джон Кокс, устроивший пожар на борту самолета после курения в туалете, приговорен к 9,5 годам тюрьмы, пишет "Ридус".

Изначально срок составлял 4,5 года тюрьмы, однако позже наказание решили ужесточить. Апелляционный суд согласился с доводами прокурора о том, что первоначальный приговор был чрезмерно мягким.

В 2015 году командир воздушного судна, летевшего из британского Бирмингема в египетский Шарм-эш-Шейх, запросил аварийную посадку из-за пожара, устроенного на борту 46-летним Коксом. Пьяный мужчина решил покурить в туалете воздушного судна. Он не потушил окурок и выбросил его в мусорную корзину, в результате чего произошло возгорание. Пожар удалось погасить. В Египте пассажира задержали и выслали на родину, где он был предан суду.

Кокс признал свою вину. Он согласился с тем, что его действия несли угрозу жизни. В ходе апелляции защита Кокса настаивала на смягчении приговора, доказывая, что в момент совершения преступления мужчина находился в депрессии, так как переживал недавнюю смерть матери.

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