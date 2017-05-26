В Подмосковье начнут собирать автомобили Mercedes

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Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать в скором времени в Подмосковье. Власти региона подписали контракт на строительство завода концерна. Для начала Mercedes-Benz планирует наладить выпуск четырех моделей для России.

Власти Московской области подписали контракт на строительство завода Mercedes-Benz в регионе. Для начала концерн планирует наладить выпуск четырех моделей для России. Об этом сообщает "Русская планета".

Новый завод будет построен на территории деревни Ложки в Солнечногорском районе. Церемония закладки первого камня пройдет 20 июня текущего года в индустриальном парке "Есипово".

При этом губернатор Подмосковью Андрей Воробьев отметил, что строительство нового завода будет обсуждаться еще раз на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в начале июня.