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Автобус, который перевозил детей и их родителей на экскурсию, перевернулся в Греции. ДТП произошло близ города Серре.

В Греции перевернулся автобус с детьми. ДТП произошло неподалеку от города Серре.

По данным ТАСС, автобус, который перевозил учеников и их родителей на экскурсию, опрокинулся, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком. После инцидента водитель большегруза скрылся с места преступления.

Серьезную травму получил только один ребенок, остальные отделались легкими повреждениями.