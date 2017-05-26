В Греции перевернулся автобус с детьми
Автобус, который перевозил детей и их родителей на экскурсию, перевернулся в Греции. ДТП произошло близ города Серре.
В Греции перевернулся автобус с детьми. ДТП произошло неподалеку от города Серре.
По данным ТАСС, автобус, который перевозил учеников и их родителей на экскурсию, опрокинулся, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком. После инцидента водитель большегруза скрылся с места преступления.
Серьезную травму получил только один ребенок, остальные отделались легкими повреждениями.