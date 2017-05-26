СМИ узнали о гибели 80 мирных жителей из-за авиаудара коалиции в Сирии

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Новый авиаудар коалиции во главе с США по городу Маядин унес жизни 80 мирных жителей, в том числе, 33 детей. Об этом рассказали в "Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека". Накануне, 25 мая, сообщалось о другом авианалете самолетов коалиции и гибели 35 человек.

В результате авианалета международной коалиции во главе с США на город Маядин на востоке Сирии погибли около 80 членов семей боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство". Среди них 33 ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.

Как рассказали агентству в "Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека", новый удар произошел утром 26 мая. Все жертвы проживали в здании муниципалитета города, который расположен вблизи границы с Ираком и находится под контролем ИГ.

Ранее France Press сообщил, что в результате авиаудара, который был нанесен силами коалиции во главе с США, в Маядине погибли по меньшей мере 35 мирных жителей.

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