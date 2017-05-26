Авиация коалиции уничтожила одного из главарей ИГ в Ираке

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ВВС возглавляемой США антитеррористической коалиции уничтожила одного из главарей "Исламское государства" (деятельность организации запрещена в России) Абу Хаттаба ар-Рави. Вместе с ним погибли еще трое террористов. По данным штаба коалиции, в результате других операций в Сирии и Ираке были уничтожены еще двое полевых командиров.

Авиация возглавляемой США антитеррористической коалиции уничтожила одного из главарей "Исламского государства" в Ираке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление штаба коалиции.

"18 мая во время операции возле Эль-Каима в Ираке был убит главарь ИГ Абу Хаттаб ар-Рави. Он был уничтожен вместе с тремя другими террористами", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате других операций коалиции в Сирии и Ираке были уничтожены еще двое полевых командиров террористической группировки.