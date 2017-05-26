На "зеленой" линии московского метро запустили поезд "Времена и эпохи"

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На Замоскворецкой линии столичного метро начал курсировать новый тематический поезд "Времена и эпохи". Он посвящен историческому фестивалю, который пройдет в городе с 1 по 12 июня. Новый состав будет ездить по "зеленой" ветке до конца июня.

Новый тематический поезд, посвященный историческому фестивалю "Времена и эпохи", начал курсировать на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Пять вагонов посвящены основным исторических эпохам - Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам, три вагона со смежными эпохами. Разместили информацию, которая будет полезна и взрослым, и детям, чтобы люди получили больше знаний о нашей истории", - отметила руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы агентства "Ратоборцы" Анастасия Бобровских.

В первый день работы нового поезда вместе с пассажирами проехались реконструкторы в доспехах римских легионеров и костюмах солдат эпохи Петра I. Отмечается, что новый тематический состав будет ездить по "зеленой" ветке до конца июня.

Сам международный исторический фестиваль "Времена и эпохи" пройдет с 1 по 12 июня на 30 площадках по Москве. Лагеря реконструкторов различных эпох раскинуться в парках, скверах, а также на улицах и площадях города.