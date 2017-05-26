Россиянам рекомендовали проявлять осмотрительность в Египте

Теги: египет мид Теракт туризм россия

Гражданам России следует проявлять осмотрительность и избегать посещения мест скопления людей в Египте в связи с повышенной террористической опасностью. Ранее в пятницу в Египте боевики совершили нападение на два автобуса с христианами-коптами. Жертвами теракта стали 35 человек.

В МИД России призвали россиян избегать мест скопления людей в Египте. Рекомендацию опубликовали на сайте дипведомства после того, как стало известно о нападении на автобус с христианами-коптами в египетской провинции Эль-Минья.

"МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в пятницу в центральной части Египта произошел теракт, жертвами которого стали 35 человек. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила.

Читайте также:

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от массовых мероприятий в Британии