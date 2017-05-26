Тиллерсон: США готовы ответить за утечку данных о теракте в Манчестере

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил утечку разведданных о расследовании теракта в Манчестере и заявил, что США готовы ответить за этот инцидент. Глава Госдепа надеется на дальнейшее сотрудничество американских и британских спецслужб.

США осознают всю ответственность за утечку в американские СМИ разведданных о расследовании теракта в британском Манчестере, передает Reuters слова главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона.

"Мы берем на себя всю ответственность за утечки и сожалеем о случившемся. Что касается ненадлежащего распространения информации, мы категорически осуждаем это", - сказал он на встрече с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне.

Госсекретарь надеется на тесное сотрудничество между американскими и британскими спецслужбами, несмотря на инцидент.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала фото деталей взрывного устройства спустя сутки после теракта. В ответ 25 мая Великобритания прекратила обмен разведданными с США информацией о теракте в Манчестере, но 26 мая сняла запрет.

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