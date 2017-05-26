Эстония выслала двух российских дипломатов из страны

Теги: Политика дипломат мид эстония

Эстония приняла решение выслать из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Андрея Сургаева. В российском МИД назвали этот шаг очередным недружественным и ничем не обоснованным актом и пообещали, что не оставят его без ответа.

Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казённов и консул Андрей Сургаев покинут Эстонию. Об этом сообщила пресс-секретарь эстонского министерства иностранных дел Сандра Камилова.

"Мы подтверждаем это, но не комментируем", - приводит ее слова "Интерфакс".

В МИД России уже прокомментировали эту ситуацию, передает ТАСС. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

О том, в какие сроки дипломаты должны покинуть Эстонию, неизвестно.