Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом в провинции Эль-Минья. По словам российского президента, исполнители не должны уйти от возмездия.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагическими последствиями террористического акта в провинции Эль-Минья. Как сообщила пресс-служба Кремля, в телеграмме глава государства подчеркнул, что убийство паломников, в числе женщин и детей, стало еще одним свидетельством варварской и бесчеловечной сущности терроризма.

"Исполнители и заказчики этого злодеяния не должны уйти от возмездия", - подчеркнул Путин, добавив, что Россия остается надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

Ранее в пятницу в центральной части Египта произошел теракт, жертвами которого стали 35 человек. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила.

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