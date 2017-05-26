На Украине осквернили храм Московского патриархата
Теги: вандализм религия храм Происшествие украина
На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром. В епархии предположили, что их целью было ограбление церкви. В храме в настоящее время работает полиция.
В селе Пирванче Волынской области Украины вандалы устроили погром в храме, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как сообщила пресс-служба Волынской епархии, злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм в ночь на 26 мая. Преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили сжечь храм. В храме в настоящее время работает полиция.
Патриарх Кирилл 17 мая обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой не допустить принятия на Украине "антицерковных законов". В случае принятия законопроектов Московский патриархат будет вынужден согласовывать с Киевом назначение церковного руководства в подконтрольных епархиях на Украине.
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