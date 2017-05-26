Путин обсудил с Совбезом операцию ВКС в Сирии
Теги: сирия путин Сирийский конфликт совбез
Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Одной из главных тем стала продолжающаяся в Сирии операция российских Воздушно-космических сил.
Президент провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России, передает "ТВ Центр". Основное внимание Владимир Путин уделил международным проблемам и, в первую очередь, проводимой в Сирии операции российских Воздушно-космических сил.
В обсуждении приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также главы ряда министерств и спецслужб.
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