18:22, 26 мая 2017

Путин обсудил с Совбезом операцию ВКС в Сирии

Теги:  сирия  путин  Сирийский конфликт  совбез

Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Одной из главных тем стала продолжающаяся в Сирии операция российских Воздушно-космических сил.

Президент провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России, передает "ТВ Центр". Основное внимание Владимир Путин уделил международным проблемам и, в первую очередь, проводимой в Сирии операции российских Воздушно-космических сил.

В обсуждении приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также главы ряда министерств и спецслужб.

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