Путин обсудил с Совбезом операцию ВКС в Сирии

Владимир Путин на заседании с членами Совбеза

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Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Одной из главных тем стала продолжающаяся в Сирии операция российских Воздушно-космических сил.