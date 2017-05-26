Стену Героев СССР в Одессе спрятали от Порошенко за воздушными шарами

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Украина произвела испытания новейшей ракеты. Об этом сообщил в Facebook президент страны Пётр Порошенко. Он подчеркнул, что все комплектующие произведены на Украине и выразил надежду, что ракета скоро поступит на вооружение. Испытание прошло в Одесской области, как раз к прибытию в Одессу самого Порошенко. Встречу президента с горожанами, однако, организаторы поездки предпочли свести до минимального числа участников.

Рассмотрением дела о трагедии в 2 мая в Одессе теперь займется Черноморский городской суд, если он, конечно, сможет к нему приступить. До сих пор двум предыдущим судам сделать этого, говоря юридическим языком, "по существу" так и не удалось, передает "ТВ Центр". Чего только не происходило — менялся судья, заседания, которые по плану должны были проходить еженедельно, то и дело срывались. Наконец коллегии судей был заявлен отвод. Дело перенесли в другой городской суд. Но, в нем, как выяснилось, недостаточно квалифицированных специалистов. Кто-то из них на больничном, кто-то в отпуске, у кого-то закончился срок полномочий. Таким образом, дело, которое длится уже четвертый год, будет рассматриваться заново в другом городе.

2 мая 2014 года противостояние Майдана и Антимайдана в Одессе достигло критической точки. Несколько тысяч человек, в основном представляющих неонацистские группировки и приехавших из других областей Украины, окружили на Куликовом поле палаточный городок противников новой власти. Загнали людей в Дом профсоюзов, а затем начали их сжигать заживо, расстреливать и забивать до смерти. Милиция и пожарные бездействовали. По официальным данным, были убиты 48 человек.

В произошедшем власти обвинили самих жертв и пострадавших. На скамье подсудимых 21 человек. Прокуратура утверждает, что это они сначала пытались поссорить запрещенный в России "Правый сектор" с братским русским народом, а затем и вовсе сами себя подожгли. Эксперты уверены, именно абсурдность обвинения и не позволяет судьям приступить к работе.

"Достаточно давно доказана непосредственная роль нынешнего главы Верховной рады Украины Парубия в координации действий боевиков, которые были направлены исключительно на убийство мирных граждан. И, соответственно, нынешней украинской власти уж точно невыгодно, чтобы данное дело было раскрыто", - рассуждает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

"Майданная" украинская власть всеми силами пытается откреститься не только от этого дела, но и вообще от всей неудобной для себя украинской истории. К визиту Порошенко в Одессу стену героев Советского союза завесили "жевто-блакитными" надувными шарами, соорудив из них флаги Украины и Евросоюза. Списки отличившихся в Великой отечественной войне признаны тоталитарной символикой. Одесситам же предлагают новые ценности. По прибытию в город президент публично подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению "безвиза" с ЕС.

"Украинцам не надо будет больше унизительно стоять в очередях в консульских учреждениях и визовых пунктах, не надо будет платить за визовые сборы и услуги посредников, не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг, достаточно будет биометрического украинского паспорта", - заявил Порошенко.

Правда, одесситы могли слышать эту пламенную речь только по телевизору. На открытие стамбульского парка их не пустили. Встречи Порошенко с народом уже давно, мягко говоря, не ладятся. Видимо, подписание столь ценного для Украины указа о "безвизе" решили не омрачать.

Александр Огородников. Виталий Марченко. "ТВ Центр".