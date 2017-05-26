Суд арестовал одного из четверых боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

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Мещанский суд арестовал одного из четверых задержанных накануне сотрудниками ФСБ участников ИГ, которые готовили теракты в столичном транспорте. Согласно постановлению судьи, Мухаммадюсуф Ашуров отправлен под арест до 25 июля текущего года.

Мещанский суд Москвы арестовал одного из четверых задержанных накануне сотрудниками ФСБ участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", готовивших теракты в столичном транспорте.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Мухаммадюсуфа Ашурова меру пресечения в виде ареста на срок до 25 июля 2017 года", - приводит слова судьи Ирины Аккуратовой агентство "Москва".

Ашуров не возражал против избранной ему меры пресечения. Согласно материалам дела, он является уроженцем одной из стран Центральной Азии, а в столице работал неофициально.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки на западе Москвы. Также они задержали четверых членов ИГ, намеревавшихся совершить теракты на объектах столичного транспорта. После этого задержанные рассчитывали уехать в Сирию.

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