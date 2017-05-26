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Президент Украины Петр Порошенко похвастался новой ракетой. Видео с испытанием вооружения опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook. Порошенко рассказал, что комплектующие полностью произведены в пределах страны.

Украинские военные провели испытания новой боевой ракеты. Видео ее запуска опубликовал на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

"Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Это наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии", - написал он.

Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети. Бойова частина, двигун та система керування ракети – вітчизняного виробництва. Це – наш спільний успіх! Бажаю якнайшвидше поставити нову ракету на озброєння української армії. Опубликовано Петро Порошенко 26 мая 2017 г.

Ракета предназначена для поражения целей различного класса. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - украинского производства.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном проведении Киевским конструкторским бюро "Луч" испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха".

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