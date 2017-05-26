Демографическая катастрофа: власти скрывают вымирание Украины

Теги: евросоюз Украина порошенко

Украина готовится праздновать начало безвизового режима с Европой. Петр Алексеевич ждет, что на западную границу с началом "безвиза" "рванут" миллионы. Возникает пара вопросов — где все эти миллионы достанут необходимые средства для этого вояжа, сколько украинцев после поездки "рванут" назад? Этот вопрос для Украины самый болезненный. Страна вымирает. Насколько ситуация катастрофична - не знает никто. Ибо перепись населения в стране - под негласными запретом.

У Порошенко эти данные не меняются уже три года, правда, с ним не согласна даже Державная служба статистики. Она приводит цифры в 42 с половиной миллиона человек. Но и эта оценка сильно завышена, считают уже в Верховной Раде. Там, ссылаясь на ООН, говорят, что страна на грани катастрофы, передает "ТВ Центр".

"Посмотрите, это прогноз ООН. Он означает, что по базовому сценарию через несколько десятилетий украинцев будет меньше, чем 30 миллионов. Вдумайтесь в эту цифру! Это катастрофа. Если этот сценарий осуществится, это будет крах той страны, которую знали мы с вами", - говорит депутат Верховной рады Виктор Галасюк.

Но спустя несколько минут и эти данные ставятся под сомнение. Украина стремительно вымирает уже сегодня. Каждый час население сокращается на сто человек.

"100 человек. Именно такую цифру называют социологи. В нашей стране идет страшная депопуляция и ежечасно, к сожалению, мы теряем такое количество жизней. Не стоит забывать, что ООН оперирует теми данными, которые уже не соответствуют действительности. Переписи населения не было 16 лет", - говорит депутат Анна Романова.

Последняя, и она же первая и единственная, перепись была ещё при Леониде Кучме в 2001 году. Тогда насчитали 48 миллионов человек. А учитывая, что на момент выхода из СССР было 52, получается, что первое десятилетие самостийности стоило Украине около 400 тысяч человек в год. С тех пор перепись удивительным образом переносилась уже пять раз и сегодня, чтобы сказать насколько опустошили страну три Майдана, учёные и социологи вынуждены были обратиться к косвенным признакам. Ключевой из которых - уровень потребления. Особенно хлеба на душу населения. В богатых странах Европы - Франции и Германии – приходится по 54 килограмма в год на человека, в обнищавшей Греции – 65 кг, а на явно не самой богатой Украине почему то только 26.

"Украина, естественно бедная страна, не может потреблять меньше, чем европейские страны. Потому как высокое потребление хлеба — признак низкой обеспеченности населения. Бедное население всегда потребляет больше хлеба", - говорит экономист Лариса Шеслер.

А, следовательно, количество потребляемого хлеба должно быть как минимум не меньше, чем в более благополучных странах. Эксперты пересчитали показатели, допустив, что это не хлеба едят мало, а просто количество едоков завышено. Реальность же шокирует.

"Украина в 2016 году потребила 1 123 000 тонны хлеба, в пересчёте на среднее потребление хлеба в 46 килограмм, мы получаем цифру в 24 миллиона человек. Это совершенно оглушительная цифра", - заявляет Шеслер.

И весьма достоверная: состоятельность этого метода подсчета признавалась ещё во времена СССР. Тогда количество хлеба, поставляемого в воинскую часть, засекречивалось. Ведь по его потреблению легко устанавливалась численность личного состава. Так что не доверять тому, что Украина, по сути, ополовинена, оснований нет. Более того: не исключено что депопуляция и есть одна из целей власти. Отсутствие реальных данных по количеству избирателей создаёт колоссальный простор для манипуляций на выборах. Следующий глава Украины, вполне может стать президентом "мёртвых душ".

"Теперь можно манипулировать: есть люди, нет людей, находятся они на Украине, находятся они в какой-то другой стране. Можно вписать, можно доделать, модифицировать протокол. Конечно, это уголовное преступление, но они об этом не думают. Главное — удержать власть. В этой стране осталось то, что можно и нужно украсть, а во-вторых, у них есть хозяева, которые поставили совершенно конкретную цель и её они ещё не выполнили. Эта цель – уничтожение населения нашей страны", - утверждает доктор политических наук Александр Семченко.

И это не просто слова. Людям все труднее и труднее заработать себе на жизнь. Только за прошлый год ликвидировалось более 250 тысяч малых и средних компаний, закрылись более ста тысяч индивидуальных предпринимателей, тарифы ЖКХ выросли в 3-4 раза. Заводить детей в таких условиях - себе дороже. Если вообще возможно.

Похоже, что на набранных темпах депопуляции власти останавливаться не собираются. По данным американской разведки, Украина по коэффициенту смертности уже на втором место в мире, незначительно уступая Лесото.

"Депопуляция на Украине выгодна многим. Во-первых, она выгодна тем олигархам, которые хотят оставить на Украине голое поле, на котором можно выращивать генно-модифицированные продукты, добывать сланцевую нефть, газ и т.д. Население на Украине не нужно никому фактически из хозяев нынешней Украины", - утверждает Лариса Шеслер.

Ну а тем, кто пока ещё составляет часть населения Украины, продолжают рассказывать про 45-миллионую страну. И к этим речам люди прислушиваются. Немецкий канал NTV проводил опрос перед "Евровидением". Оказалось, что киевляне считают, что их больше чуть ли не в два раза, чем есть на самом деле.

"Если спросить жителей Киева, они ответят, что в их городе проживает 4,5-5 миллионов человек. Однако по факту, население украинской столицы составляет меньше даже 3 миллионов", - говорится в материале.

В итоге, уже после "Евровидения" киевский мэр, чтобы успокоить людей, пообещал провести перепись в отдельно взятой украинской столице. Хотя при этом он тоже уверен, что украинская столица приросла населением

"Последний раз перепись населения установила цифру в 2 миллиона 800 тысяч человек. Сегодня мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 миллионов людей", - заявил Виталий Кличко.

Впрочем, когда это случится, Кличко не уточнил, как не уточнил он и то, что собирается делать с высокой смертностью и миграционными настроениями. Ведь из того же Киева, а так же Харькова, Одессы, Львова, и Украины в целом, уже уехали миллионы: часть в Россию, часть в Европу. Потерян Донбасс с его миллионным населением. Многие эксперты уверены, что на грани ухода и западные области.

При этом среди жителей Украины в возрасте до 20 лет желающих уехать — уже 80%, что, по мнению экспертов, говорит практически о невозможности возрождения нации. Именно они первыми попытаются покинуть Украину, когда откроется калитка в Европу. И как показывает опыт Прибалтики, половина молодёжи уезжает безвозвратно, несмотря на то, что уровень жизни там гораздо выше украинского. Население того же латвийского Даугавпилса уменьшилось почти в два раза, в основном, осталось только старшее поколение.

Николай Сухарев, Юрий Тимошин, Мария Богомолова. "В Центре Событий".