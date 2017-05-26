В Москве мужчина обстрелял двух женщин с балкона

Теги: стрельба пострадавшие Происшествие москва

Две женщины пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный с балкона жилого дома на юго-востоке Москвы. Одна из женщин получила ранение в ногу, другая - в голову. Полиция ведет розыск подозреваемого.

Мужчина открыл стрельбу по двум женщинам с балкона дома на юго-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.

Инцидент произошел около 17:00 на Грайвороновской улице. Женщины стояли на улице, когда неизвестный начал стрелять в них из неустановленного оружия. По данным источника "Интерфакса", пострадавшие находились на детской площадке.

В результате действий мужчины одна из женщин ранена в голову, вторая - в ногу. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции. Ведется розыск мужчины.

Читайте также:

В центре Москвы сгорели две элитные иномарки

На Украине осквернили храм Московского патриархата

Число жертв атаки на автобусы с христианами в Египте возросло до 35

В Южном Бутово водитель насмерть сбил пешехода