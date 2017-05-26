Рейсовый автобус горит на юго-западе Москвы. Видео

Теги: автобус Происшествие москва

На юго-западе столицы загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел в районе дома 105 на проспекте Вернадского. По данным МЧС, пострадавших в результате случившегося нет.

В районе дома 105 на проспекте Вернадского в столице загорелся рейсовый автобус, передает TVC.ru. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия дежурят сотрудники экстренных служб, а также медицинский вертолет. В настоящее время пожарные потушили возгорание. По данным МЧС, пассажиров внутри автобуса не было и в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство "Москва".