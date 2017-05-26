МИД назвал враждебной акцией высылку дипломатов из Эстонии

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МИД России прокомментировал решение Эстонии выслать из страны двух российских дипломатов. В ведомстве заявили, что этой враждебной, необоснованной и провокационной акцией Таллин осложняет двусторонние отношения, и без того загнанные в тупик.

МИД России назвал враждебной акцией высылку российских дипломатов из Эстонии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что этими действиями Таллин осложняет двусторонние отношения, и без того загнанные в тупик.

"Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе во всех проявлениях, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку "сдерживания" нашей страны", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что этот необоснованный и провокационный шаг Эстонии не останется без ответа.

Ранее в пятницу Эстония приняла решение выслать из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Андрея Сургаева.