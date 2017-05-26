Суд арестовал четверых боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Теги: Уголовное дело суд фсб москва терроризм иг

Мещанский суд арестовал еще троих задержанных накануне сотрудниками ФСБ участников ИГ, которые готовили теракты в столичном транспорте. Они помещены под стражу до 25 июля. Ранее суд также арестовал первого из четверых задержанных членов ИГ Мухаммадюсуфа Ашурова.

Мещанский суд Москвы арестовал еще троих задержанных сотрудниками ФСБ участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракты в столичном транспорте. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Согласно постановлению судьи Ирины Аккуратовой, Фуркат Кушаев, Абдушукур Гулмирзаев и Магомед Давудов помещены под стражу до 25 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд арестовал первого из четверых задержанных сотрудниками ФСБ участников ИГ Мухаммадюсуфа Ашурова, который в ходе заседания не возражал против избранной ему меры пресечения.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки на западе Москвы. Также они задержали четверых членов ИГ, намеревавшихся совершить теракты на объектах столичного транспорта. После этого задержанные рассчитывали уехать в Сирию.

Читайте также:

Суд арестовал одного из четверых боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте в Москве