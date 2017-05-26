Белый дом заявил о нежелании Трампа снимать санкции с России
Теги: Политика сша белый дом санкции трамп россия
Президент США Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и рассматривает возможность их ужесточения. Об этом сообщил представитель Белого дома на брифинге в Италии, где проходит саммит G7.
У США нет планов ослаблять санкции против России. Белый дом заявил, что их даже могут ужесточить, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа.
"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение", - заявил он на брифинге. По его словам, "президент намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", - добавил он, выступая перед журналистами в Италии, где проходит саммит G7.
В январе Трамп сообщил о возможности снятия санкций с России в том случае, если Москва окажет поддержку американским войскам в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. До этого он говорил, что это может произойти в обмен на уступки Москвы по ядерному разоружению.
Читайте также:
Туск: Россия не делает ничего, что позволило бы снять с нее санкции
Пушков: идея Трампа "привлечь Россию к ответу за Крым" непродуктивна
Трамп заявил о "трансатлантическом единстве" по санкциям против России
Китай пообещал США "усмирить" КНДР за 100 дней
Премьер Японии заявил о совместном с Россией и США ответе КНДР
Новости по теме Санкционная война
-
18 мая 2017
В США приняли законопроект о санкциях против России за поддержку Асада
-
16 мая 2017
Украина заблокировала доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"
-
16 мая 2017
Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против России
-
02 мая 2017
Сенат США отказался вводить новые санкции против России