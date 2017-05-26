Белый дом заявил о нежелании Трампа снимать санкции с России

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Президент США Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и рассматривает возможность их ужесточения. Об этом сообщил представитель Белого дома на брифинге в Италии, где проходит саммит G7.

У США нет планов ослаблять санкции против России. Белый дом заявил, что их даже могут ужесточить, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа.

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение", - заявил он на брифинге. По его словам, "президент намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", - добавил он, выступая перед журналистами в Италии, где проходит саммит G7.

В январе Трамп сообщил о возможности снятия санкций с России в том случае, если Москва окажет поддержку американским войскам в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. До этого он говорил, что это может произойти в обмен на уступки Москвы по ядерному разоружению.

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