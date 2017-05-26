Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

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На Сицилии открылся саммит "Большой семёрки". Лидеры США, Канады, Японии, Германии, Великобритании, Франции и Италии, а также руководители Евросоюза обсудят, как ожидается, в первую очередь проблемы экономического роста и борьбы с терроризмом.

Даже на традиционном "семейном" фото не улыбки, а нахмуренные лица. Этот саммит в итальянской Таормине еще до его начала назвали самым непростым для "семерки" за последние годы. Слишком много новичков. Действующие президенты США и Франции, премьер-министры Великобритании и Италии впервые участвуют в подобном формате. И слишком разнятся взгляды формальных союзников на ключевые для мира вопросы, передает "ТВ Центр".

А ведь в меню рабочих обедов и ужинов - чрезвычайно острые темы. Борьба с терроризмом - номер один. Атака в Манчестере снова показала, как уязвим мир перед этой угрозой. От "семерки" ждут конкретных действий. Но все о чем пока удалось договориться: заставить интернет-провайдеров активнее удалять контент экстремистов из Сети.

"Я благодарю всех сидящих за этим столом за поддержку, которую вы продемонстрировали Великобритании, столкнувшейся с абсолютностях ужасной атакой. Важно, что все лидеры показали наше активное намерение сделать все возможное, чтобы победить терроризм и защитить людей", - сказала премьер Британии Тереза Мэй.

После трагических событий британский премьер сократила программу пребывания в Италии, вернувшись в Лондон на день раньше окончания саммита. Так что проблему миграции обсуждают уже без нее. На встрече присутствуют лидеры ряда Африканских государств, в которых "семерка" предлагает построить центры для мигрантов. Но это в перспективе. А пока лодки с берегов Африки держат курс к европейским берегам. На ту же Сицилию за последние несколько дней приплыли 5 тысяч человек. И как остановить волну, союзники, похоже, все еще не знают.

"Не секрет, что лидеры, которые здесь сегодня собрались, придерживаются различных мнений по важнейшим вопросам современности. Наша задача, как представителей Евросоюза, - сделать всё, чтобы укрепить единство внутри G7 по всем фронтам", - сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Мы, европейцы, верим в открытые сообщества и ищем варианты решения проблем, которые устроят всех. Мы хотим строить мосты, а не стены", - заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Адресат намека понятен. Идеи Трампа отгородиться стеной от Мексики, как и ряд "защитных барьеров" для американской экономики, энтузиазма у коллег не вызывают. Не отказываться от подписанного Обамой Парижского соглашения по климату Трампа уговаривали все шестеро. Но глава Белого Дома, сообщит потом итальянский премьер, остался непоколебим.

"Существует вопрос, который по-прежнему не решен. Это позиция по климатическому соглашению президента Соединенных Штатов. Администрация США переживает период внутренней рефлексии. На что другие страны обратили внимание, подтверждая свою полную приверженность Парижским договоренностям", - сказал премьер-министр Италии Паоло Джентильони.

Позицию Трампа в вопросе отношений с Москвой прессе озвучивают чуть позже. Белый дом, заявили представители администрации, не намерен смягчать санкционный режим. Этого вопроса, впрочем, в повестке изначально вообще не значилось. Но "семерка", отказавшаяся от диалога с нашей страной в таком формате два года назад, не говорить о России все равно не смогла.

Итальянский премьер еще накануне встречи в Таормине заявил, тема взаимоотношениЙ с Россией точно станет одной из главных, обсуждаемых на этом саммите. От введенных санкций и ответных контрмер Москвы Италия уже потеряла порядка 4 миллиардов евро. И терпеть убытки дальше здесь точно не хотят.

Сколько еще согласятся страдать немецкие предприниматели - тоже вопрос. Ангела Меркель пока стоит на своем. Но ей, вполне возможно, скоро предстоит неприятный разговор с немецкими автопроизводителями. Как стало известно журналистам, накануне в Брюсселе Трамп выразил недовольство работой автоконцернов Германии и даже пригрозил закрыть им доступ на американский рынок. И Меркель еще предстоит выяснить серьезность его намерений.

Зато раскусить президента США теперь с легкостью смогут туристы. Итальянские мороженщики накануне саммита создали в честь главы Белого дома особый десерт. В цветах американского флага и с волокнами сладкой ваты. Что очень напоминают прическу президента Америки. Правда, пока пробовать некому. Из-за особого режима безопасности на улицах городка можно встретить только полицейских. Их в Таормине около 7 тысяч человек. Плюс снайперы на крышах и военные корабли в море.

Сюрпризов же в по итогам работы ждать не стоит. Журналистам - чего давно не случалось - до сих не представили даже примерного варианта итогового коммюнике. Учитывая, как кардинально отличаются подходы лидеров "семерки" к глобальным проблемам, может статься, написать в нем будет практически нечего.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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