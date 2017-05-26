В манеже Конюшенного ведомства открылась выставка больших картин

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В Санкт-Петербурге открылась выставка монументальной живописи советского периода. Представленные на ней картины можно рассматривать лишь с большого расстояния. Для экспозиции с трудом подобрали подходящее помещение - манеж конюшенного ведомства. Гигантские размеры полотен не позволяют выставлять их часто, некоторые ждали встречи со зрителями четверть века. Причем нынешнее появление на публике может стать последним. Монументальное искусство, востребованное советской властью, сегодня неактуально.

Эта необычная выставка расположилась в здании бывшего Императорского конюшенного ведомства и заняла огромный холл с десятиметровыми потолками. Но даже этот зал смог вместить чуть более полутора десятков полотен. Рассматривать картины нужно запрокинув голову, а сделать селфи на их фоне и вовсе невозможно, отмечает "ТВ Центр". Все дело во внушительных размерах - советская монументальная живопись создавалась исключительно по партийным заказам. Большие полотна были нужны и для огромного здания музея обороны Ленинграда.

"Нужно было украсить все стены живописными произведениями. Поэтому почти все ленинградские художники были задействованы для создания полотен для музея Обороны, естественно, чем больше, тем лучше", - говорит хранитель фонда современной живописи и графики государственного музея истории Санкт-Петербурга Вера Ловягина.

Долгие десятилетия все эти работы хранились, скатанные в рулоны и надетые на валы в запасниках Музея городской истории. И только одна - самая большая - всегда была на виду. Правда, не на холсте. Мало кто знает, что полотно "Победа" длиной в 13,5 метров и высотой более четырех - это рабочий эскиз в натуральную величину для мозаичного полотна, который находится в памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. Художники Иван Уралов и Никита Фомин - из группы соавторов. Прошло уже 40 лет, а они до сих пор помнят, как летали по стремянкам вверх и вниз и делали большие кисти из обычной швабры:

"Эту швабру мы для удобства разрезали пополам и этим куском обмакивали в масляную краску и делали такие точки напоминавшие камни мозаики, для того, чтобы картон был более понятен мозаичистам", - вспоминает Никита Фомин.

Мазки наносили не кистями, а руками и тряпками. Рабочая палитра художника из-за количества на ней краски весила несколько килограммов. Одна из них хранится у Ивана Уралова дома.

Сколько сотен килограммов мозаики ушло на создание этого панно в Памятном зале героическом защитникам Ленинграда сейчас не берется сказать ни один экскурсовод. Все эти золотистые кусочки панно укладывали не ровно, а под углом, чтобы обеспечить, знакомое многим, таинственное свечение.

Авторы эскиза к историческому панно, бывшие студенты, а теперь уже профессора Академии художеств, говорят, что монументальная живопись - фактически вымирающий вид искусства, один из символов советского времени. Сейчас такие полотна уже не пишут. Возможно, выставка больших картин станет единственной в своем роде.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.