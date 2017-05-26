Сова напала на жительницу Нижегородской области

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В Нижегородской области на женщину напала сова, увидев с ее стороны угрозу своим птенцам. Пострадавшая отделалась глубокими царапинами на спине. Отмечается, что от сильных травм ее спасла верхняя одежда.

В Нижегородской области на местную жительницу напала сова. Женщина отделалась глубокими царапинами на спине. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на региональный комитет Госохотнадзора.

В одном из районов Нижегородской области был спилен сухой тополь, на котором находилось гнездо длиннохвостой неясыти с двумя птенцами. Одна из женщин решила навестить совят и протянула к ним руку. Затем мама-сова напала на нее со спины, увидев со стороны женщины угрозу ее птенцам. В результате у пострадавшей обнаружили глубокие царапины, а от сильных травм ее спасла верхняя одежда.

В Госохотнадзоре отметили, что родители птенцов хорошо знают, где они находятся, и исправно приносят им корм. Если человек пытается подобрать совенка, то взрослые особи начинают кружить вокруг с тревожными криками или, иногда, предпочитают держаться подальше, чтобы спасти других птенцов. В ведомстве советуют людям не помогать хищным животным, потому что это может быть опасно как для самих "спасателей", так и для зверей и птиц.

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