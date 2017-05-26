Ариана Гранде даст концерт в Манчестере в поддержку семей жертв теракта

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Певица Ариана Гранде пообещала дать благотворительный концерт в Манчестере, чтобы поддержать семьи жертв теракта. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Взрыв прогремел в ночь на вторник по завершении концерта Арианы Гранде на "Манчестер Арене".

Американская певица Ариана Гранде намерена дать благотворительный концерт в Манчестере, чтобы поддержать семьи жертв теракта, произошедшего после ее выступления в ночь на вторник. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Май 26 2017 в 11:00 PDT

"В ответ на это проявление насилия мы должны сплотиться, помогать друг другу, больше любить, громче петь и быть в нашей жизни добрее и щедрее, чем раньше. Я вернусь в невероятно мужественный город Манчестер, чтобы провести время с моими поклонниками и дать благотворительный концерт в память жертв и с целью собрать деньги для их семей", - отметила Гранде.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранения получили 116 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России).

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